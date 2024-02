12 år har han været i virksomheden, og i de sidste syv år har det været som administrerende direktør.

Men nu er det slut for Jesper Borring Møller og den svenske gør-det-selv-kæde Biltema.

Det skriver han på LinkedIn.

'Min rejse med Biltema Danmark er nået til vejs ende. Det har været 12 spændende år og ikke mindst de syv sidste år som administrerende direktør', fortæller han og fortsætter:

'Fantastiske mennesker, som jeg har rejst med. Det ville i sandhed ikke have været det samme uden jer. Vi har opnået meget og skabt gode resultater. Magien kom, når vi på tværs af organisationen fandt de rigtige løsninger. Det kommer jeg til at savne.'

Sidste år var selvsamme Jesper Borring Møller med til at melde store planer ud for den svenske virksomhed, som ville skifte strategi og fremover satse mere på storbyerne.

Til Børsen fortalte han, at planen var at finde lokaler til tre butikker i København, to-tre i Aarhus og én i Odense.

»Jeg tror, det er realistisk, at vi runder en milliard kroner i salg i løbet af næste år. Men om vi når et særligt mål, er ikke så afgørende. Så længe vi har organisk vækst i de eksisterende varehuse, er jeg glad. Og så skal vi bare have skruet op for tempoet og sat et par nåle på kortet i de store byer også,« forklarede han.