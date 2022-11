Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har tilsyneladende været godt gang i salget hos Bolia det seneste år.

For i en pressemeddelelse fra Bolia oplyser virksomheden, at de har slået salgsrekord.

Ifølge meddelelsen fra Bolia har man for regnskabsåret 2021/2022 haft en omsætning på 1,3 milliarder kroner.

Det er en salgsvækst på 12 procent. Det resultat er den administrerende direktør for Bolia, Lars Lyse Hansen, ganske tilfreds med:

»En vigtig hjørnesten i vores bæredygtighedsstrategi er at udvikle design, som kan holde og nydes i generationer. Det har vi gjort ved at nedsætte vores produktrotation og rette vores kreative fokus mod et mere tidløst formsprog, samt ved at benytte certificerede kvalitetsmaterialer og bæredygtige løsninger i hele designprocessen,« siger Lars Lyse Hansen.

Det er andet år i træk, at designkæden, med hovedsæde i Aarhus, slår sin egen rekord.

For i regnskabsåret 2020/2021 havde virksomheden en omsætning på 1,2 milliarder kroner. Det var en salgsvækst på 14 procent i forhold til året før.

»Corona har været noget bøvl, også for os, men vi føler os trods alt enormt heldige med, at der har været medvind i vores branche,« sagde Lars Lyse Hansen dengang til B.T.

Ud over sine 84 butikker i Danmark, Norge, Sverige, Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland, Luxembourg og Frankrig har Bolia samarbejde med mere end 600 forhandlere i over 50 lande.