Den danske designer Sonja Davidsen var bestemt overrasket, da hun spotttede en bikini i H&M's sommerkollektion, som hun mener, er en eksakt kopi af sit eget design.

Ganske kort tid efter at H&M optog debatten, da de sendte en reklame ud med sort dreng iført en sweatshirt med teksten 'Coolest monkey in the jungle', er tøjgiganten H&M nu ved at blive fanget i endnu en sag. Den danske designer Sonja Davidsen, har nemlig opdaget en lignende version af hendes design i H&M.

'Jeg blev gjort opmærksom på H&M's design af flere kunder. Vores specielle design er en del af mærket DNA. Vi har eksport til 19 lande på nuværende tidspunkt og derfor er denne sag også vigtig for os. Vores ønske er, H&M fjerner deres style fra hylderne,' siger designer Sonja Davidsen i et mailsvar til BT.

OW Intimates har været i modebrancen siden 2016, og efter sommeren 2017 udvidede firmaet deres marked til resten af verden, men det er ikke gået ubemærket hen. Den svenske tøjgigant H&M har givetvis fået øjnene op for OW Intimates succes, for nu har de lanceret en bikini, der har en slående lighed modellen 'Fanya', der er designet designet af OW Intimates for tre år siden. Designet er en af de første, Sonja Davidsen udviklede.

I et interview med Nyheter 24 fortæller H&M, at de ikke kan bekræfte, om de kendte til OW Intimates design, men de siger, at de er åben for en dialog.

'Vi kopierer ikke andres design, men bruger vores egne designere til at lave kollektionerne. Trends er globale, og de samme tendenser kan derfor forekomme flere steder, for mange designere inspireret af de samme ting. Vi foretrækker en direkte dialog med OW Intimates og ikke gennem medierne,' skriver Amanda Larsson, pressemedarbejder hos H&M, i en mail til Nyheter 24.

H&M's version af designet koster 129 kroner for overdelen og 79 kroner for underdelen, mens OW Imtimates koster 69 pund, hvilket svarer til omkring 580 kroner.



OW Intimates har endnu ikke være i dialog med H&M, men synes ikke, at den svenske tøjgigants svar på kritikken er fyldestgørende.

'Jeg synes, det er et “politisk korrekt svar” H&M kommer med. Jeg har dog originaltegninger tilbage fra starten af 2016 og mener, de lidt for sent ude i forhold til en global trend,' siger Sonja Davidsen.

Da OW Intimates opdagede H&M's design, valgte de som det første at lægge et billede op på Instagram, hvor de opfordrer folk til at sende deres H&M bikini til dem, hvorefter kunderne vil få halv pris på OW Intimates design.

'Der er faktisk overraskende mange, der har henvendt sig på mailen for at få adressen til vores lager, og vi står naturligvis ved vores løfte,' siger Sonja Davidsen.

H&M har tidligere været kritiseret for at kopiere Balenciaga, Céline og Kenzo. Men at modehusene bliver kopieret af de store tøjkæder, er ikke et nyt fænomen. H&M har endda selv trukket tøjmærket Forever 21 og Primark i retten, for at kopiere deres tøj.



I 2017 havde H&M Group en global indtjening på 46,1 milliarder kroner og har alene i Danmark 102 butikker. Det er en noget anden sag for mærket OW Intimates, der oprettet i 2016. For selvom kendisser som Kylie Jenner, er set iført deres undertøj, har mærket først uviddet deres marked fra Skandinavien til hele nu at være ud over Europas grænser i løbet af sommeren 2017.

Kylie Jenner iført en top fra mærket OW Intimates.