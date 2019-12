Lukket.

Det er beskeden på døren på Kongensgade 98 i Esbjerg.

Det er her, butikken Kjolehimlen, der ejes af Dorthe Lykke Bergmann, normalt slår dørene op til et væld af farverige designerkjoler, men nu er det slut.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kjolehimlen er nemlig begæret konkurs - både hjemmesiden og den fysiske butik - til stor ærgrelse for flere kunder, der nu står uden julegave.

På Facebook-gruppen ‘Info fra borgere til borgere i Esbjerg by’, skriver en kvinde bl.a., at hun på grund af konkursen ikke kan få fat på den julegave, hun har købt til sin datter.

'Min julegave til min datter, som kommer hjem fra Skotland og holder jul, skulle ligge klar der - betalt og mail fra Kjolehimlen om, at den var klar til afhentning, men da jeg dagen efter ville hente, var der lukket.'

Der er dog håb for de personer, der har købt en kjole hos Kjolehimlen, som er blevet leveret til butikken.

Det oplyser advokat og kurator på konkursboet, Dan B. Larsen fra Dahl Advokatpartnerselskab.

»Hvis der ligger en kjole i butikken nu, hvor der klart og tydeligt står et navn på, så får den kunde sin kjole. Men der er nogle krav til, at navnet skal stå tydeligt, og at kjolen skal være udskilt fra det øvrige varelager. Så ved man, at kjolen faktisk ikke tilhører butikken, men den specifikke ejer, så her kan man undtagelsesvis være heldig at få sin kjole. Men det kan være svært,« siger Dan B. Larsen til JydskeVestkysten.

Han fortæller samtidig, at det er en ulykkelig situation for både kunder og ejer, og at Dorthe Lykke Bergmann blev overrasket over, hvor skidt det stod til med butikken op til konkursen, selvom hun godt vidste, at det ikke gik godt.

JydskeVestkysten skriver, at det ikke har været muligt at få en kommentar fra Dorthe Lykke Bergmann.