Detailkoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Meny og Spar, har fundet sin kommende topchef. Han er fundet i Arla.

Danmarks tredjestørste detailkoncern Dagrofa med hovedsæde i Ringsted, har sat navn på den vigtige post som topchef i virksomheden, der i alt har 1700 butikker i kæder som Meny, Spar og Din Købmand.

Det bliver Tomas Pietrangeli, der i dag arbejder som direktør i Arlas britiske forretning, som fra midten af august skal være topchef. Det fortæller Dagrofa-bestyrelsesformand Jesper Lok til FødevareWatch.

"Tomas har arbejdet på flere sider i det område, som Dagrofa beskæftiger sig med. Han har også stået i spidsen for nogle virksomheder, der har størrelsen og kompleksiteten og ikke mindst en struktur, som minder om vores. Så han har altså den ledelsesmæssige erfaring og den brancherelaterede indsigt, som gør, at han kan lykkes med den her opgave," siger formanden til FødevareWatch.

Mens Tomas Pietrangeli ikke har den store erfaring fra arbejde direkte i detailleddet, er han langt fra noget ubeskrevet blad i producentleddet, hvor han for øjeblikket arbejder som direktør for Arla i Storbritannien. Det er en position, som han har haft siden maj 2016.

Før tiden i Arlas britiske hovedkvarter i Leeds var Tomas Pietrangeli at finde som direktør for Arla Danmark, og forud for den position var han frem til sin tiltræden i september 2014 ansat i en stribe forskellige producenter af forbrugsvarer, såsom Procter & Gamble, Royal Unibrew og Reckitt Benckiser i lande som Italien, Tyskland og Sverige.

Ifølge Jesper Lok skal Tomas Pietrangeli i spidsen for detailforretningen fortsætte ned ad den vej, som koncernen har været på siden blandt andet opfindelsen af Meny og renoveringen af Spar-kæden.

"Vi har været klare omkring, hvad opgaven går ud på. Vi føler, at vi har nogle veldefinerede kæder i veldefinerede segmenter, og vi har allerede god vind i de sejl, forstået på den måde, at vi tager markedsandele i både Meny-delen, men også som den lokale købmand i Spar, Letkøb og Min Købmand," siger han til FødevareWatch.

Et kig i regnskaberne for de seneste år afslører, at der bestemt er plads til forbedring. Alene i 2017 levererede koncernen, som også har grossistvirksomhed og salg til restauratører og kantiner, et samlet underskud på 592 mio. kr.

Den nye topchef tiltræder sit nye job 13. august.