Den danske enzymgigant Chr. Hansen skruer ned for forventningerne på en række parametre.

Nedjusteringerne sker som følge af, at dollaren er faldet mere end ti procent, siden forventningerne blev fastsat i oktober 2022.

Sådan lyder det i Chr. Hansens regnskab, der er udkommet torsdag morgen.

Konkret satser Chr. Hansen nu på, at driftsresultatet målt på EBIT vokser på linje med omsætningen. Tidligere regnede selskabet med, at EBIT ville vokse hurtigere end omsætningen.

Ligeledes ventes EBIT-marginen at lande på 26-27 procent mod tidligere 27-28 procent.

Også pengestrømmene nedjusteres fra tidligere forventede 190-230 millioner euro til 170-210 millioner euro.

Nedjusteringerne gælder for hele Chr. Hansens forskudte regnskabsår 2022/2023.

Det er i forbindelse med Chr. Hansens regnskab for første kvartal af det forskudte regnskabsår 2022/2023, at nedjusteringerne udkommer.

Regnskabet viser, at C25-selskabets omsætning i første kvartal er på linje med, hvad analytikere på forhånd havde ventet. Omsætningen lander på 310 millioner euro, mens analytikere ifølge Bloomberg havde sat næsten op efter 309 millioner euro.

Driftsresultatet EBITDA rammer desuden 103,6 millioner euro, hvor analytikere havde satset på 106,7 millioner euro.

Chr. Hansen og Novozymes annoncerede 12. december, at de to selskaber fusionerer. Det er planen, at fusionen skal godkendes på et generalmøde hos Chr. Hansen i løbet af årets første halvdel, lyder det.

