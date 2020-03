Hjemsendelse af ansatte skal afbøde slaget fra coronavirus og sikre, at ansatte i byggeriet fortsat har job.

Fra nu af kan danske byggefirmaer sende medlemmer af fagforbundet 3F hjem midlertidigt uden løn, hvis de er tvunget til at indstille arbejde på grund af coronasmitten.

Det har Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen aftalt i det, der bliver kaldt en force majeure-situation. Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi har indgået en aftale om, at man kan hjemsende ansatte midlertidigt under corona-krisen, og at vi suspenderer opsigelsesvarslet i overenskomsten, fortæller Palle Bisgaard, næstformand i 3F Byggegruppen.

Med en hjemsendelse i hånden kan de ansatte, der er medlem af en a-kasse, gå direkte på dagpenge og slippe for at stå uden nogen form for indtægt, mens coronavirusset raser.

Samtidig sikrer aftalen, at de ansatte ikke bliver fyret, men i stedet blot sendes hjem, indtil krisen er ovre.

- Det er en ekstraordinær situation, vi står i. Vi vil se mange virksomheder, der vil prøve at afbøde slaget fra coronavirus, som vil kunne mærkes økonomisk. Og her er det bedre, at de ansatte stadig har et job at vende tilbage til, når det er ovre, end at vi ser afskedigelser i stort antal, siger Palle Bisgaard.

Dermed følger 3F's Byggegruppe samme retning som 3F PSHR valgte torsdag, hvor der blev indgået en lignende aftale for rengøringspersonale.

Fra Dansk Byggeris side er der stor glæde over, at 3F har været med til at løse et stort problem for byggefirmaerne.

- Vi må være ærlige og sige, at der nok ikke er mange, der kommer igennem det her uden knubs, hvis vi ikke hjælpes ad. Derfor er det en stor hjælp, at vi kan indgå sådan en aftale med 3F om midlertidige hjemsendelser, siger Anja Bülow Jensen, afdelingschef i Dansk Byggeri.

Aftalen mellem 3F og Dansk Byggeri gælder i første omgang i 14 dage, indtil karantænen, som statsminister Mette Frederiksen (S) satte hele landet under onsdag aften, er ovre.

Så snart karantæneperioden er ovre, skal de hjemsendte medarbejdere tilbydes arbejde igen, fremgår det af aftaleteksten.

- Forhåbentlig går det over hurtigt med corona-karantænen. Men lige nu står mange af vores medlemmer under et stort pres, fordi byggerier risikerer at gå i stå. Derfor er vi superglade for aftalen.

- Og som ansat kan det godt være, at man oplever at blive hjemsendt. Men på denne måde sikrer vi, at man også kan vende tilbage bagefter, siger Anja Bülow Jensen.

/ritzau/