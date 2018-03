Kop & Kande, der driver 96 isenkrambutikker over hele landet, investerer nu millioner af kroner for at kunne konkurrere med den verdensomspændende internetbutik Amazon.

Det betyder blandt andet, at kæden træder ud af indkøbssamarbejdet Group Nordic, der assisterer flere kæder med en lang række praktiske opgaver såsom fakturering, økonomi, it og uddannelse af personalet.

Det skal give kæden bedre muligheder for at håndtere de mange forandringer i detailbranchen, skriver netmediet Detailfolk. Heriblandt altså internationale spillere som Amazon, der nærmer sig det danske marked.

»Vi investerer et større millionbeløb i fibernet og wi-fi for at sikre en solid sammensmeltning af on- og offline salget. Vi vil i det hele taget have stort fokus på at udvikle nye løsninger, der sikrer, at butikkerne kan koncentrere sig 100 procent om den gode og personlige kundeservice og dermed reducere den tid, der anvendes på administrative opgaver i forbindelse med salg i butikken eller på nettet,« forklarer direktøren.

Kop & Kande-kæden omsatte sidste år for 499 millioner kroner, mens butikkerne, der er selvstændige, omsætter for cirka det samme.