75 millioner kroner.

Så mange penge har den fransk-ejede danske lingerivirksomhed Femiliet tabt i løbet af de seneste syv år.

Det skriver Finans.

Det seneste regnskab fra 2017 viser, at Femilet har et underskud på 8,4 millioner kroner efter skat.

Ledelsen betegner det seneste regnskab for værende 'utilfredsstillende'. Regnskabet viser også, at Femilet har omkring 16 millioner kroner i egenkapital. I 2016 var egenkapitalen på omkring 24,5 millioner kroner, og man har således mistet en hel del penge på kistebunden.

Femilet blev opkøbt af den franske undertøjsproducent Groupe Chantalle i 2010 men har stadig base i Ikast. Femilet har siden 1923 lavet undertøj og badetøj til kvinder.

Adm. direktør i Femilet, Rasmus Leth Johanson, har tidligere udtalt til Ritzau Finans, at der ikke er en decideret plan for, hvornår Femilet skal give et overskud.

»Der er ingen talmæssig plan for, at det skal være på det ene eller det andet tidspunkt. Vi følger den proces, der er lagt, og så arbejder vi rent talmæssigt et år af gangen,« sagde direktøren.