Den danske helse- og kosmetikkæde Matas åbner to helt nye butikker i København og Aarhus under navnet Matas Natur.

Det skriver Matas i en pressemeddelelse.

De nye butikker skal være specialiserede inden for helsekost og naturlige makeup- og hudplejeprodukter.

- Foto: Mads Claus Rasmussen - Foto: Mads Claus Rasmussen

Topchef hos Matas, Gregers Wedell-Wedellsborg, fortæller, at Matas skruer op for lanceringen af nye varekoncepter.

»Vores ledestjerne er skønhed og velvære for livet. Under overskriften 'Matas Natur' starter vi med flere grønne produkter, moderne helsekost og naturlig skønhed. Udvalget kommer i de fleste af vores butikker og det hele er på matas.dk. Vi åbner også to Matas Natur konceptbutikker, som skal være frontløbere for vores grønne vækst,« siger Gregers Wedell-Wedellsborg i pressemeddelelsen.

TOpchef i Matas, Gregers Wedell-Wedellsborg. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen TOpchef i Matas, Gregers Wedell-Wedellsborg. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

I de eksisterende Matas-butikker vil der også blive indført et grønt univers, hvor man kan finde 'grønne' sundheds- og skønhedsprodukter.

»Kunderne efterspørger grønne og naturlige produkter, og vi har heldigvis mange dygtige materialister, der brænder for naturlig skønhed og helsekost, så grundlaget er stærkt. Vores materialister er eksperter i at levere kyndig rådgivning og skabe gode kunderelationer, og det skal personalet i Matas Natur bygge videre på,« siger Gregers Wedell-Wedellsborg.