Lidt nord for Aarhus ligger Søften. En lille by, men med en butik, der 'nærmer sig en omsætning på én milliard kroner'.

Det nye regnskab for 2020 viser også en tredobling af resultatet før skat i forhold til året før.

Det skriver Børsen.

Det er butikken Skatepro, der netop har kunne præsentere et resultat før skat på 74 millioner kroner.

Virksomheden har igennem flere år fået en velfungerende forretning ud af at sælge for eksempel skateboards, rulleskøjter og løbehjul.

Den voldsomme vækst gør dem til en af Europas største spillere inden for deres område. Butikkens salg kommer fra deres fysiske butik i Søften og deres webshop.

Succesen har også gjort, at der er kommet opmærksomhed på butikken fra flere kapitalfonde, men administrerende direktør og medejer af Skatepro, Carsten Schmidt, siger, at butikken ikke er til salg.

»Jeg er jo opvokset i Sydvestjylland. Og det der med at blive citeret og stå at prale er vi ikke så gode til. Så det er jo nok bare vores jyske ydmyghed. Men når det er sagt, så er det jo ingen hemmelighed, at det går os godt,« siger Carsten Schmidt til Børsen.

Carsten Schmidt mener, at det blandt andet er folks lyst til at være aktive under coronapandemien, der har fået væksten til at stige markant.

Skatepro blev stiftet i 1996 af Jakob Høy Biegel som et hobbyprojekt. Siden er det gået stærkt fremad for virksomheden, der også har har vundet fem Gazellepriser.

I 2010 kom Carsten Schmidt med på holdet, og i 2019 blev han så administrerende direktør, mens Jakob Høy Biegel blev bestyrelsesformand.

Jakob Høy Biegel ejer i dag 60 procent af Skatepro, mens Carsten Schmidt ejer de resterende 40 procent.