Den store københavnske burgerkæde Cock's and Cows og ginbarerne The Bird er blevet solgt til finske Restamax for intet mindre end 164 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Restamax er en kæmpe finsk restaurantvirksomhed, der samlet set har 130 restauranter over hele Finland. Det drejer sig blandt andet om restauranter som Wayne's Coffee, Gringos Locos og Mura Sushi.

Og nu kommer de altså også til at eje restauranter og barer i Danmark:

»Det er nordens største restaurantvirksomhed, og de har selvfølgelig en masse kompetencer og knowhow, som vi kan drage nytte af. De har prøvet at vækste fra, hvor vi er nu til noget, der er større, og al den viden skal vi bare suge til os og lære af,« siger Daniel Vesti Knuttel, der er adm. direktør og medejer af Cock's & Cows, til Finans.

Cock's and Cows og The Bird er en del af Nord Gruppen, der blev stiftet af Daniel Vesti Knuttel, Lasse Wiwe og Adam Hjorth i 2010, og i dag har burgerkæden syv restauranter i København.

De tre stiftere fortsætter i den nye konstellation, og til Finans fortæller Daniel Vesti Knuttel desuden, at man håber, at finnernes ekspertise på sigt kan få restaurantkæden til udlandet.

Cock's and Cows er en del af den store københavnske burgerkrig, hvor konkurrenter som Grillen, Halifax og Jagger hele tiden kæmper for at tage førertrøjen.