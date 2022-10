Lyt til artiklen

Den danske bryggerigigant Royal Unibrew styrtdykker på aktiemarkedet onsdag morgen.

Det skriver Finans.

C25-indekset viser, at bryggeriets aktie er faldet med 11,12 procent.

Tirsdag meddelte Royal Unibrew, at man nedjusterede forventningerne til driftsoverskuddet.

Fra 1.700-1.850 millioner kroner, lyder det forventede driftsoverskud nu på 1.600 millioner kroner.

Også Carlsberg er ifølge Finans påvirket af Royal Unibrews udmelding og er lige nu i fald på knap fire procent.

Der er flere årsager til, at Royal Unibrew har nedjusteret sine forventninger.

Virksomheden peger blandt andet på lagernedbringelse hos kunderne i Italien, hårdere prismiljø hos alle forretninger og en ændret forbrugeradfærd, skriver Økonomisk Ugebrev.

»Vi har set en forværring af forretningsklimaet i de seneste uger, da især høje elregninger påvirker både kunder og forbrugere,« lyder det i en meddelelsen, som fortsætter:

»Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre, at vi kan støtte dem med attraktive tilbud i et miljø, hvor forbrugerne har mindre disponibel indkomst, og hvor detailhandlere, barer og restauranter skal implementere højere priser for at dække over inflationen.«