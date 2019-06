Et par år med underskud kulminerede det i 2018 for boligkæden Sinnerup.

Her endte kæden nemlig med at præsentere et samlet underskud på ni millioner kroner.

Det skriver Finans.dk.

Sinnerup forhandler møbler, modetøj, brugskunst og isenkram.

Kæden har 11 bolighuse fordelt i Danmark og Tyskland.

På trods af underskud på en halv million i 2017 og altså knap ni millioner i 2018 er ledelsen i Sinnerup ikke bekymret for udviklingen.

’Der har været fokus på at flytte virksomheden fra den traditionelle detailhandel til at blive oplevelseshuse. Ledelsen har i forhold til den tid, vi lever i med stigende internethandel samt stor uro i den traditionelle detailhandel, valgt at satse på et re-design af Sinnerup’, skriver Sinnerup i ledelsesberetningen:

’Det betyder, at alt har været rusket og analyseret, og der er investeret store summer i nyt layout samt produktudvikling’, fremgår det af ledelsesberetningen.