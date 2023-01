Lyt til artiklen

Ordrebogen hos det danske brintselskab, Green Hydrogen Systems, bliver tykkere.

Selskabet har nemlig landet en ordre på to brintanlæg fra sin a-serie. Samlet løbet ordren op på 0,9 megawatt, og elektrolyseanlæggene forventes leveret i 2024.

Det er spanske Ercros, som har bestilt elektrolyseanlæggene. Anlæggene skal bruges i det spanske selskabs ammoniakproduktion, lyder det.

Green Hydrogen Systems holder til i Kolding og er et mindre børsnoteret selskab, der producerer elektrolyseanlæg til produktion af brint. Brint er et grundstof, som mange anser for at være centralt i den grønne omstilling.

Aktien i Green Hydrogen Systems er fløjet op med 197 procent den seneste måned. Og selskabet landede for en uge siden sin største ordre nogensinde på 7,2 megawatt.

Selskabet blev dog tidligere på ugen kastet ud i en nedtur, og aktien faldt med 20 procent onsdag.

