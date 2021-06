Populære bløde dyrefigurer i douche farver, sengetøj med flotte motiver og sjove tallerkener og bestik.

Det danske mærke Done by Deer har haft held med at lave udstyr og legetøj, der er blevet populært i de danske børnefamilier, men succesen har også bredt sig til andre lande.

Det skriver Finans.dk.

Mærket sælges nu i mere end 50 lande - primært i Europa - og det kan ses i regnskaberne.

Siden etableringen i 2014 har virksomheden, som holder til i Silkeborg, tjent 21 millioner kroner.

Og særligt de seneste år har givet solide overskud.

En del af hemmeligheden skal findes i brandets univers, der centrerer sig omkring ni forskellige dyr, fortæller direktør i Done by Deer, Malene Schmelling til Finans.dk.

»Der er altid plads til flere aktører på markedet, hvis du har din egen stil og formår at skille dig ud. Det gør Done by Deer. Alle vores produkter indeholder i en eller anden grad vores kendte, meget elskede dyr, og det gør, at kunderne kan kende vores produkter. Samtidig