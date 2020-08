Selskabet bag den danske bøfkæde MASH, Copenhagen Concepts, havde sidste år et underskud på 14 millioner kroner.

Det skriver Finans.dk, der har kigget virksomhedens årsregnskab efter i sømmene.

'Samlet anses resultatet inklusive omkostninger og nedskrivninger i forbindelse med omdannelse af de udenlandske forretninger ikke for værende tilfredsstillende,' lyder det fra ledelsen i årsrapporten.

Det er ifølge mediet andet år i træk, at kæden afslutter regnskabsåret med et underskud på et tocifret millionbeløb.

(Arkivfoto) Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere (Arkivfoto) Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Copenhagen Concepts forklarer selv i årsrapporten, at det særligt er selskabets udenlandske forretninger, der er skyld i det dårlige resultat.

Sidste forår lukkede firmaet sin forretning i London og begyndte at kigge på andre muligheder i udlandet.

'Ledelsen har igennem længere tid analyseret den udenlandske aktivitet, da hverken UK eller Tyskland helt har levet op til forventningerne,' står der i årsregnskabet.

Men som så mange andre virksomheder er også MASH blevet ramt af coronakrisen.

Bøfimperiet har dog klaret sig igennem uden likviditetsproblemer og regner – blandt andet takket være hjælpepakkerne – med at komme igennem resten af året med et finansielt råderum.

Copenhagen Concepts ejer restauranterne MASH og Bistro Sommelier. I alt er der syv restauranter og fem franchiseenheder.