Interflora Danmark er blevet solgt til et fransk firma. Det sker for at ruste sig til konkurrencen mod blandt andre Amazon, oplyser kæden.

I en pressemeddelelse fra blomster-giganten fremgår det, at Interflora Frankrig har købt den danske forretning.

Interflora Frankrig ejer i forvejen søsterfirmaerne i Spanien, Portugal og Luxembourg.

Købsaftalen er godkendt af et flertal af kædens 350 danske blomsterhandlere, som hver især modtager 'et større kontantbeløb' i forbindelse med salget.

»Vi er umådelig glade for at have fundet den helt rigtige nye ejer til Interflora Danmark,« siger direktør Søren Flemming Larsen, der fortsætter som CEO og partner i det nye ejerskab.

Salget sker ifølge direktøren for at sikre fremtiden for blomsterkæden.

»Vi har gennem de sidste 83 år været den absolutte markedsleder i Danmark, men vi skal have endnu større muskler, hvis vi også skal kunne fastholde positionen i fremtiden,« siger Søren Flemming Larsen i pressemeddelelsen.

Umiddelbart lader det ikke til, at kunderne vil mærke den store forandring, når de bestiller blomster til 'Mors Dag' eller en bårebuket til en bisættelse. Den nye ejer vil nemlig køre forretningen videre, som den er i dag med samme bestyrelse, ledelse og hovedkvarter i Vallensbæk.