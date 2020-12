Et dansk familieforetagende på 98. år er slut.

Jan Bøttiger, direktør og indehaver af Svendborg Motor Co., har nemlig valgt at lukke og slukke.

Det skriver Fyns Amts Avis, som har talt med Bøttiger, der er tredje generation i bilforretningen.

»Jeg har været bitter, men det er overstået. Jeg har det sgu meget godt,« siger Jan Bøttiger, der altså er ved godt mod, selvom forretningen med knap 100 år på bagen lukker ned ved årsskiftet.

Han fortæller avisen, at det er uoverensstemmelser med Interdan, den danske importør af det tyske bilmærke Opel, der er den primære årsag til lukningen.

Interdan sagde Svendborg Motor Co.'s kontrakt op for to år siden, men endte senere med at forlænge den. I oktober røg Opel dog helt, og derfor har Jan Bøttiger måttet tage konsekvensen.

Forretningen kan nemlig ikke løbe rundt uden Opel – heller ikke selvom Svendborg Motor Co. også forhandler biler fra Suzuki.

Det skyldes, at biler i dag skal mindre på værksted end tidligere, fordi kvaliteten er blevet bedre.

»Det er eftermarkedet, vi skal leve af, og derfor skal der i dag to bilmærker med tilsammen mindst 10 procent af markedet til, hvis det skal hænge sammen. Det har vi ikke, og derfor er det slut,« siger Jan Bøttiger til Fyns Amts Avis.