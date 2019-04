Den danske skibsreder og baron Johan Wedell-Wedellsborg kan konstatere, at 2018 var et rigtig godt år.

Et overskud på 714 millioner kroner har han således formået at bogføre i sit nyeste regnskab. Det skriver Finans.

Det er dog ikke Johan Wedell-Wedellsborgs pressede shipping-aktiviteter, der er skyld i, at rigmandens formue forbliver intakt. Disse nærmer sig nemlig kun et stort rundt nul. I stedet er det den 50-årige barons investeringer, som har sikret ham et overskud på de mange hundrede millioner.

»Resultatet for shipping-aktiviteterne var på linje med forventningerne, mens resultatet for koncernens øvrige investeringer var over forventningerne,« står der i ledelsesberetningen i regnskabet ifølge Finans.

Det er især biotekselskabet 'Y-mabs Therapeutics', der har vist sig at være en god investering for Johan Wedell-Wedellsborg. Selskabet, der sidste år blev børsnoteret i USA til en åbningskurs på 16 dollars per aktie, ligger nu på intet mindre end 23,5 dollars per aktie - altså en stigning på 7,5 dollars.

Og i og med Johan Wedell-Wedellsborg ejer hele 21 procent af aktierne i biotekselskabet er det altså blevet til en fin fortjeneste for den danske baron.

Y-mabs Therapeutics er ledet af Genmab-stifteren Claus Møller og stiftet af Thomas Gad. Selskabet udvikler antistofbaserede immunterapier til behandling af kræft hos børn.

Johan Wedell-Wedellsborg har stået i spidsen for Weco A/S i 18 år. Han har - ifølge Finans - investeret i biotek, ejendomme, kunst og detail - bl.a. Joe & The Juice og bagerkæden Emmerys - men det er shipping, som er omdrejningspunktet i hans imperium.