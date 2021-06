Hos Basisbank har ledelsen allerede taget beslutningen.

»Der er gennem de seneste år sket en række ændringer i omverdenen, der i høj grad påvirker hvorledes vi ser på fremtiden og vores muligheder for at kunne udvikle vores forretning lønsomt,« siger hovedaktionær Lars Thuesen.

Derfor har banken meddelt, at man vil ændre sin forretning – og i fremtiden udelukkende satse på forbrugslån.

Det betyder et farvel til banklicensen, farvel til 15.000 indlånskunder og farvel til cirka halvdelen af de ansatte, 45 af 109 medarbejdere.

I Basisbank vil det med andre ord i fremtiden ikke være muligt for kunder at have penge stående. Det vil kun være muligt at låne penge.

Banken blev ellers etableret i 2000 og var dengang Danmarks første onlinebank. Det er nu slut.

Det lyder i en pressemeddelelse, at man vil forsøge at finde en samlet løsning for de 15.000 kunder, der tilsammen har omkring tre milliarder stående i banken.

»For at lette det for den enkelte indlånskunde, er det hensigten at overføre dem samlet til et andet pengeinstitut,« lyder det.

Som årsag til beslutningen om at opgive banklicensen kommer tre årsager:

Det hæmmer bankens muligheder for at vokse, fordi det er »blevet både vanskeligere og mere kapitalkrævende at være bank«.

Ny lovgivning fra 2020 i forhold til blandt andet løbetider og rentesatser har »sænket indtjeningen på hver udlånskrone«.

Ny regler for kreditvurdering af kunderne »vurderes at få en negativ indflydelse på de udlånsvolumener Basisbank kan forvente fremover«.

De 95.000 kunder, der tilsammen har optaget lån for omkring to milliarder kroner i Basisbank vil ikke blive berørt af den nye selskabskonstruktion.