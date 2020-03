Efter gode nyheder fra USA fortsætter det danske aktiemarked med at rejse sig efter fald i sidste uge.

Efter en nat med stigninger på de amerikanske aktiemarkeder fortsætter det danske aktiemarked tirsdag sin genrejsning efter en uges uafbrudt fald i sidste uge.

En time inde i handlen tirsdag er det toneangivende indeks, C25, steget med mellem 2,5 og 3 procent i værdi.

Siden markedet lukkede mandag, rejste de amerikanske markeder sig mandag aften dansk tid. De tre store amerikanske indeks steg cirka med fem procent hver.

Blandt andet steg det indeks, der hedder S&P 500, som er et mere bredt indeks, med 4,6 procent. Det er den største stigning siden december 2018.

Dermed fortsætter aktiemarkederne med at reagere voldsomt i begge retninger i takt med, at forskellige lande verden over håndterer udbruddet af coronavirus.

I Danmark tog markedet et dyk mandag i sidste uge. Det dyk fortsatte dybest set indtil fredag sidste uge.

Markederne åbnede denne uge med et hop op igen, men har stadig ikke hentet det tabte fra ugen før.

Ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet er en del af forklaringen på markedernes usædvanlige bevægelser op og ned, at aktionærernes egen logik kan forstærke effekten af nyhederne om coronavirusset.

- De ekstremt vilde kursudsving viser meget kortsigtede investorer, et aktiemarked som spekulativt er totalt løsrevet fra økonomien og et betydeligt shortsalg, som får kurserne til at svinge langt mere, end hvad der økonomisk set er belæg for, skriver Per Hansen i en analyse.

- Stigningerne i USA handler om kortsigtet positionering, og stiger eller falder markedet, køber jeg Tesla- eller Apple- aktier som kortsigtet spekulation.

Short-handel med aktier er en type af investeringer, hvor man skruer handlen sammen på en måde, hvor man vinder penge, hvis en aktie taber værdi.

