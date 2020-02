De danske aktier har fået en forrygende start på året.

Især én aktie har haft kurs mod himlen.

Dem, der har investeret i medicinalvirksomheden Ambu for nylig, har gjort en særdeles god forretning.

Aktien er nemlig steget med hele 45,17 procent i værdi fra 30. december 2019 til 17. februar i år, skriver TV 2.

Værdien af medicinalfirmaets aktier er dermed steget med omkring 13 milliarder kroner i alt.

Men Ambu er ikke den eneste danske aktie, der har gjort det godt siden årsskiftet.

Samlet set er de største og mest handlede danske aktier i det såkaldte C25-indeks steget med omkring otte procent i gennemsnit siden nytår.

Chefinvesteringsstrateg i Nordea, Andreas Østerheden, forventer dog ikke, at aktiefesten - som allerede startede sidste år - varer ved.

»Det, vi så sidste år, var et ekstraordinært stærkt år. Vi forventer et mere normalt år nu. 5-10 procent for resten af året, men man må bare sige, at vi er kommet godt fra start,« siger han til TV 2.

Selvom det er gået forrygende for Ambu i år, må medicinalvirksomhenden se sig overhalet indenom af høreapparat-virksomheden GN Store Nord, hvis vi kigger på udviklingen i aktiekursen siden oktober.

Her topper GN Storre Nord ifølge Børsen med en stigning på 50,71 procent. Ambu følger lige efter med en stigning på 48,14 procent.

Det hører dog med til historien om Ambus himmelflugt, at aktien sidste år havde et stort kursfald og mistede to tredjedele af sin værdi.