Danmarks største musikkæde, 4Sound, lukker fire af sine fem butikker. Flere medarbejdere står til at få en fyreseddel.

Det sker, efter 4Sound igennem længere tid har kørt med underskud.

Det skriver Børsen.

4Sound, som primært sælger musikinstrumenter, lukker alle sine fire butikker i provinsen til efteråret. Kun butikken i København overlever.

'Det er en tydelig trend, at kunderne stiller højere krav, og vi konstaterer at sortiment og service er stærke faktorer. Der er Megastores og E-handel bedst rustede til at møde disse øgede krav. Vi vælger derfor at afvikle vores butikker i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense for at frigøre ressourcer til at forstærke vores e-handel og Mega Store i København,' skriver 4Sounds administrerende direktør, Patrik Johansson, i en mail til Børsen.

4Sound har ikke haft overskud siden 2012 og kunne senest præsentere et underskud på 15 millioner kroner i 2018.

I regnskabet blev der sat spørgsmålstegn ved, om driften kunne fortsætte.

I forbindelse med præsentationen af regnskabet lagde 4Sound's norske ejer Music Retail Holding pres på for at få vendt udviklingen:

'Koncernledelsen i moderselskabet Music Retail Holding AS har krævet, at der skal lukkes flere butikker i Danmark. Butikslukninger ses nødvendigt og i overensstemmelse med den transformation, der ses på markedet for musikudstyr - fra butikshandel til webhandel,' lyder det.

4Sound har planer om at fyre medarbejdere i Danmark som følge af butikslukningerne.

Hvor mange medarbejdere, der skal afskediges, oplyses ikke.

Virksomheden forventer at kunne præsentere overskud i 2020.