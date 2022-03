2021 blev et godt år for Danmarks største havn, Aarhus Havn, der har lavet overskud på samtlige områder for første gang i mange år.

Det lykkedes således Aarhus Havn at omsætte for 288 millioner kroner, hvilket svarer til en fremgang på ti procent i forhold til året før.

Ud af den omsætning gav driften et overskud på 75 millioner kroner, hvilket er cirka seks procent mere end i 2020.

Det skriver Aarhus Havn i en pressemeddelelse.

I løbet af 2021 skete der ellers det, at den minutiøst planlagte logistik ændrede sig flere steder i verden og resulterede i ophobninger af gods og forsinkelser i havne og på terminaler. Det betød, at varerne manglede hos slutbrugerne i kortere eller længere tid.

Det mærkede de også i Aarhus.

»I Aarhus mærkede vi dønningerne fra verdenshavene, men med rettidig omhu fik vi ansøgt og efterfølgende tilladelse til at stable containere i flere lag end tidligere. Det var ikke optimalt, men det betød, at vi undgik de store udfordringer, som mange andre havne oplevede,« fortæller Thomas Haber Borch, direktør for Aarhus Havn.

De sidste par måneder har Aarhus Havn været omdrejningspunkt for heftig debat, fordi de ønsker at udvide containerhavnen med yderligere cirka 100 hektar over de næste 30 år. En kæmpe udvidelse, som svarer til 140 fodboldbaner.

Havneudvidelsen har mødt stor kritik fra flere fronter, men Aarhus Havn holder fast i, at de mangler pladsen.

»På mange måder var 2021 et rigtig godt år for os. Forretningsmæssigt realiserede vi et godt resultat, selvom vi var – og stadig er – pressede på grund af mangel på arealer.«

»Desuden fik vi en markant anerkendelse af Aarhus Havns betydning som hele Danmarks havn, da regeringen og folketing besluttede at bevilge 2,1 milliarder kroner til Marselistunnellen. Det er virkelig positivt for Aarhus Havns fremtid,« siger Thomas Haber Borch.

Thomas Haber Borch peger desuden på, at Aarhus Havns arbejde med bæredygtighed er blevet yderligere intensiveret i løbet af 2021.

»Vi har udvidet vores perspektiv på bæredygtighed, så vi udover at arbejde med at begrænse vores eget CO₂-aftryk også fokuserer på, hvor bæredygtige vores leverandører er – eller kan blive. Og det betyder, at vi i forbindelse med udbud af større anlægsarbejder og indkøb er parate til at belønne leverandører, der kan levere mere bæredygtigt end andre,« siger havnedirektøren.

Aarhus Havn forventer et overskud på havnedriften i størrelsesordenen 59-69 millioner kroner i 2022.