SEAS-NVE er Danmarks største energi- og fibernetudbyder.

Men nu skal firmaets millioner danske kunder vænne sig til, at der står et nyt navn, når regningerne skal betales.

SEAS-NVE skal nemlig fremover hedde Andel.

Det fremgår af en pressemeddelelse på selskabets hjemmeside.

Det nye navn har blandt andet til formål at hylde firmaets oprindelse.

»Med det nye navn Andel hylder vi vores oprindelse. Det er vigtigt for os at have et navn, som viser kunder, andelshavere, medarbejdere og samarbejdspartnere, at de er en del af noget større. Som andelsselskab ligger det i vores DNA, at vi skal skabe værdi for vores ejere, kunder og samfundet omkring os,« forklarer adm. direktør Jesper Hjulmand.

Andel vil desuden også få et nyt logo og en ny såkaldt 'brandidentitet'.

Ifølge pressemeddelelsen har energi- og fibernetudbyder 2,8 millioner kundeforhold.