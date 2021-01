Det er ikke hvilken som helst koncern, der nu skifter ud i topledelsen. Med bilmærker som Volkswagen, Skoda og Audi sidder Semler Gruppen på mere end en fjerdedel af det danske personsbilmarked.

Men nu er det tid til et gearskift. Det skriver Børsen.

I mere end ti år har 63-årige Jens Bjerrisgaard stået i spidsen for Danmarks største bilkoncernen, men nu takker han af.

»Selvfølgelig er det vemodigt. Jeg har haft et fantastisk spændende arbejdsliv, og jeg har ikke prøvet at være arbejdsløs en eneste dag. Det er underligt og vemodigt at skulle sige farvel til en lang række sindssygt dygtige mennesker, men alting har sin tid,« siger Jens Bjerrisgaard til avisen.

Virksomhedens kronprins, 42-årige Ulrik Drejsig, bliver ny koncernchef med udgangen af marts, og han overtager en virksomhed i vækst.

I det seneste regnskab omsatte bilimperiet for mere end 15 milliarder kroner og efterlod dem med en fortjeneste på 430 millioner kroner efter skat.

Til Børsen fortæller den nye koncernchef, at han agter at efterfølge Jens Bjerrisgaards gode takter.

Bilimperiet er da heller ikke fremmed for ham, for de seneste tre år har han stået i spidsen for koncernens datterselskab.