Det seneste år har været særdeles indbringende for landets rigeste mand, Coloplast-arvingen Niels Peter Louis-Hansen.

Regnskabet i hans personlige holdingselskab er landet, skriver Børsen.

Hele 273 millioner kroner efter skat lander overskuddet på.

Dermed har 76-årige Niels Peter Louis-Hansen for alvor vendt skuden. I hvert fald sammenlignet med sidste år.

Her præsenterede han nemlig et regnskab i en helt anden kaliber. Et underskud på ni milliarder kroner.

Niels Peter Louis-Hansen ejer den danske sundhedsvirksomhed Coloplast, der udvikler og sælger stomiposer.

Desuden ejer han en mindre del af selskabet Ambu og har ifølge Børsen investeringsejendomme for 1,1 milliarder kroner.

Niels Peter Louis-Hansen er landets rigeste og er også at finde på listen over verdens rigeste personer ifølge Bloomberg Billionaires Index.

Her indtager han en 372. plads med en formue på 6,37 milliarder dollar – godt og vel 45 milliarder kroner.

Kjeld Kirk Kristiansen, der sammen med sine børn driver Lego-koncernen, ligger nummer 435, mens Bestseller-ejeren, Anders Holch Povlsen, ligger nummer 439.