Fra nummer 155 til nummer 211.

Danmarks mest velhavende person, Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, er rutsjet et godt stykke ned af listen over de rigeste i verden. Af én bestemt årsag.

Holch Povlsen har nemlig oplevet et voldsomt fald i værdien af sine aktier. Det skriver mediet Finans.

I juli blev Holch Povlsens formue øget med tre milliarder dollar efter en ny værdiansættelse af online-betalingstjenesten Klarna, som han ejer 11 procent af.

Det fik Holch Povlsens formue til at nå svimlende nye højder, da den toppede med 14,1 milliarder dollar og sendte Bestseller-ejeren på 155.-pladsen på Bloombergs liste over verdens rigeste.

Men ifølge en ny opgørelse har den danske milliardærs aktier taget et voldsomt dyk med 3,4 milliarder dollar – hvilket svarer til 22 milliarder kroner.

Og det er et fald, der skubber milliardæren ned på en 211 plads. Holch Povlsen er nu god for 10,7 milliarder dollar.

Den nye placering skyldes et fald i Holch Povlsens investeringer i tøjvirksomheder som Zalando, Asos og About You.

Men helt skidt står det nu ikke til for Bestseller-ejeren.

Selve Bestseller, der blandt andet ejer tøjmærker som Jack & Jones, Vero Moda og Only, kunne i fredags præsentere det bedste regnskab i virksomhedens historie.

Modekoncernen kom nemlig ud med et plus på 4,6 milliarder kroner før skat, svarende til 3,6 milliarder kroner efter skat.