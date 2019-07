Han er blevet milliardær på fiskeri. Men nu gider han ikke mere. Nu sælger han ud af flåden.

Henning Kjeldsen er Danmarks rigeste fisker med en formue på 1,5 mia. kroner, og så er han en af de såkaldte 'kvotekonger'. Men nye regler for kvotefordelingen i Danmark har fået ham til at bremse op.

Henning Kjeldsen har allerede solgt et af sine skibe, og så er hans største fartøj, S349 Gitte Henning, netop blevet lejet ud til det færøske Varðin-selskab, der også har forkøbsret på fartøjet.

Årsagen skal findes i, at han anser de nye regler for fiskerikvoter for at være helt urimelige.

Han mener, at systemet er blevet 'ødelagt af politikerne' og det derfor er ude af hans hænder. Samtidig slår han fast over for TV Midtvest, at han ikke ønsker yderligere kvoter.

Det kom ellers frem for få år siden, at netop Henning Kjeldsen havde samlet kvoter i stor stil. På et tidspunkt i 2017 sad han på hele 10 procent af samtlige fiskerikvoter i Danmark.

Sammen med andre såkaldte 'kvotekonger' sad han på så stor dele af de danske kvoter, at Statsrevisorerne gik ind i sagen og udtalte voldsom kritik af Miljø- og Fødevareministeriet.

I sidste ende fik den daværende minister for området, Esben Lunde Larsen (V), frataget ministerområdet for fiskeri.

Skibsejeren Henning Kjeldsen på Gitte Henning. Båden står for 10 % af al den fangst, der bliver afleveret i Danmark Foto: Betina Garcia Vis mere Skibsejeren Henning Kjeldsen på Gitte Henning. Båden står for 10 % af al den fangst, der bliver afleveret i Danmark Foto: Betina Garcia

Den nye aftale har betydet, at storfiskere som Henning Kjeldsen ikke længere kan låne penge til unge fiskere, der den anden vej kunne købe sig til andele i storfiskerens båd - hvilket gjorde det muligt for den unge fisker at købe sine egne kvoter.

Og det nye forbud har gjort Henning Kjeldsen så vred, at han nu melder sig ud af kampen.

»Nej, jeg har de kvoter, jeg skal have. Jeg skal ikke have flere kvoter. Jeg har en rimelig butik, og det kan de ikke tåle. Og nu er jeg ligeglad, nu sælger jeg skidtet,« siger Henning Kjeldsen, der i 2017 var nummer 73 på listen over Danmarks rigeste, til TV Midtvest.

Samtidig skaber Henning Kjeldsens beslutning om at sælge ud bekymring i hjemstavnen Thyborøn, skriver mediet. I Thyborøn har Henning Kjeldsen nemlig fået bygget flere skibe de seneste år. Men stopper det, så kan arbejdspladser i byen være på spil.