Heste i millionklassen, lukseriøse godser og en meget dyr golfbane. Der bliver ikke sparet på noget, når Danmarks rigeste familie bruger løs af formuen, der netop er blevet forøget med 12 milliarder kroner.

Mens nogle af Danmarks rigeste familier holder pengene dybt i lommerne, så virker det ikke til at være tilfældet hos Danmarks rigeste familie, familien Kirk Kristiansen, der ejer Lego.

Store godser, dyrehaver og eliteheste i millionklassen er blandt de ting, som familien fornøjer sig med. Ifølge forfatter og journalist Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Lego, er familiens privatforbrug helt i særklasse:

»De bruger penge i et omfang, som vi ikke ser andre danske rigmænd gøre,« siger han. Og der bliver næppe grund til at spare fremover.

Familien, hvis formue sidste år blev vurderet til 155,4 milliarder kroner og dermed rakte til en førsteplads på listen over Danmarks rigeste, har atter engang scoret et kæmpe milliardudbytte. Familiens private investeringsselskab Kirkbi har præsteret et overskud på 12,7 milliarder kroner i 2017, viser det nyeste regnskab, som blev fremlagt for nogle dage siden. Det bringer egenkapitalen i Kirkbi op på 76,3 milliarder kroner.

Ifølge Berlingske Business’ erhvervskommentator Claus Skovhus er der flere årsager til, at familien Kirk Kristiansen år efter år kan forøge formuen med milliarder. Kirkbi ejer 75 procent af Lego, og en stor del af indtjeningen kommer derfra. Men der er også andre guldgruber.

Kjeld Kirk Kristiansen er ejer af Lego og sammen med sine børn og kone, Camilla Kirk Kristiansen, er familien Danmarks rigeste. Foto: Henning Bagger Kjeld Kirk Kristiansen er ejer af Lego og sammen med sine børn og kone, Camilla Kirk Kristiansen, er familien Danmarks rigeste. Foto: Henning Bagger

»Lego-familien har været dygtige til at opbygge en selvstændig pengetank de år, hvor det er gået rigtig godt for Lego. De har skabt en betydelig formue, som de kan bruge til at investere i andre selskaber, i aktier og i ejendomme. Det giver en stor spredning og på sigt mere uafhængighed at de øjeblikkelige resultater i legetøjskoncernen Lego. Når du spreder formuen, vil nogle investeringer være rigtig gode, andre vil være mindre,« siger Claus Skovhus.

Kirkbi har udover Lego og ejendomme blandt andet også investeringer i rengøringsfirmaet ISS, støvsugerproducenten Nilfisk samt i kriseramte Falck. Sidstnævnte har været en økonomisk udfordring, da ambulancekoncernen tabte milliarder sidste år.

Familien Kirk Kristiansens samlede formue er dog fortsat så svulmende, at familiens overhoved Kjeld Kirk Kristiansen, hans kone Camilla Kirk Kristiansen samt deres tre voksne børn fortsat vil kunne bruge rigeligt af penge på sig selv.

Især heste er en stor post i budgettet hos den hesteglade familie. Kjeld Kirk Kristiansen ejer to af Danmarks største hestestutterier og er kendt for at købe nogle af verdens bedste dressur-og springheste til landet.

Kjeld Kirk Kristiansens ældste datter, Sofie Kirk Kristiansen, tog hul på milliardarven, da hun fik en plantage mellem Kolding og Esbjerg med et dertilhørende jagtslot af sin far i bryllupsgave. Derefter rev hun slottet ned for at opføre et nyt eksklusivt et jagtslot og oprettede en dyrepark.

Hendes lillebror Thomas Kirk Kristiansen, der i 2016 blev udnævnt som arvtager efter sin far som overhoved for Lego, har også markeret sig med sit forbrug. Foruden at bruge flere hundrede millioner på at opføre hestestutteriet ’Kirk Arabians’ et stenkast fra sin fars gods ved Martofte på Nordvestfyn, har han også brugt en kvart milliard på et golfprojektet ved Kerteminde.

I november åbnede han desuden en amerikansk afdeling af sit hestestutteri i Florida, men kun få uger efter meddelte han, at han sammen med sin kone, Signe Kirk Kristiansen, havde besluttet at lukke hestestutteriet på Fyn og overdrage det til sin far. Siden er de fleste af hestene på dansk jord blevet solgt.

Familien Kirk Kristiansen har tætte forbindelser til kongehuset. Her ses kronprinsparret med deres børn ved indvielsen af Lego House i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Familien Kirk Kristiansen har tætte forbindelser til kongehuset. Her ses kronprinsparret med deres børn ved indvielsen af Lego House i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kjeld Kirk Kristiansens yngste datter, Agnete Kirk Thinggaard, har også en stor passion for heste. Hun var som ung en lovende dressurrytter, men holdt en pause på otte år og fik tre børn. For nogle år siden genoptog hun konkurrenceridningen, og siden er hun på rekordtid blevet en fast del af det danske landshold.

Genvejen til dressurtoppen har dog ikke været billig. I 2010 købte hun samme med sin mand godset Julianelyst ved Horsens for 108 millioner kroner, hvor parret driver blandt andet stutteri. Istandsættelse og ombygning af stedet løb op i et par hundrede millioner, og dertil skal lægges de dyre topheste, som hun har købt de seneste år.

Thomas Kirk Kristiansen bruger en masse penge på golf og heste. Foto: LINDA KASTRUP Thomas Kirk Kristiansen bruger en masse penge på golf og heste. Foto: LINDA KASTRUP

I begyndelsen af 2017 købte hun en af verdens bedste dressurheste, OL-hesten Atterupgaards Orthilia, som var med til at vinde hold-sølv til Storbritannien under det seneste OL. Salgsprisen er ikke oplyst, men heste af den kaliber sælges normalt for to-cifrede millionbeløb.

»Det er ikke ualmindeligt at købe godser, men der er ikke mange andre rige familier, der har brugt så mange penge på at modernisere, jævne med jorden og opbygge til egne formål, som de har«, siger Søren Jakobsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra familien Kirk Kristiansen til Kirkbis regnskab eller til familiens hobby-investeringer.

Kirkbis administrerende direktør Søren Thorup Sørensen udtaler dog i en pressemeddelelse, at han er tilfreds med årets overskud:

»KIRKBI Koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat for 2017 primært drevet af et godt resultat i LEGO Koncernen og et solidt afkast af KIRKBI Koncernens investeringsaktiviteter,« siger han.