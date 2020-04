I starten af 2020 var Niels Peter Louis-Hansen nummer 267 på listen over de rigeste mennesker i hele verden.

Her havde han en formue på 46,7 mia.kr ifølge Bloomberg.

Men nu er han kravlet op ad listen og indtager en plads som nummer 171 med en svimlende formue på 55,5 milliarder kroner. Det skriver Finans.

Niels Peter Louis-Hansen ejer 22 pct. af Coloplast, som blev stiftet af hans forældre i 1950'erne.

Coloplast sælger sygeplejeartikler inden for stomi, kontinens og urologi samt hudpleje og sårbehandling.

Derudover ejer Niels Peter Louis-Hansen 15 pct. af Ambu, som udvikler og producerer medicinsk udstyr til hospitaler og redningstjenester.

Under corona-krisen har mange virksomheder lidt et stort aktiefald, men Coloplast og Ambu har formået at bibeholde et positivt afkast, skriver mediet.

Og det er dermed en af grundene til, at Niels Peter Louis-Hansen er rykket højere op ad listen inden for de seneste par måneder.

Samtidig med at han er kommet højere op på listen, har hans firma meldt sig ind i kampen mod corona. Det skriver Finans.

»Vi er i dialog med Lægemiddelstyrelsen, på vegne af de danske regioner, om at skabe kontakt med relevante leverandører, som de ikke normalt har kontakt med. Helt konkret handler det om sourcing af eksempelvis ansigtsmasker og hospitalskitler fra blandte andre Kina,« siger Lina Danstrup, pressechef i Coloplast til Finans.

Coloplast er ikke den eneste virksomhed, som har tilbudt sin hjælp til de danske myndigheder. Flere andre danske virksomheder har nemlig også meldt sig ind i kampen mod corona.

Listen tæller blandt andet Lego, Grundfos, A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk og Carlsberg.