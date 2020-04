Han er kendt som Baronen fra Strandvejen og en nær ven af kronprinsen.

Danmarks rigeste adelige og hans hustru ses ofte til fester i kongehuset og i de kulørte blade.

Men den 51-årige skibsreder og baron Johan Wedell-Wedellsborg er meget andet end vilde fester og overdådige villahandler - i 2015 lagde han 58 millioner kroner til et nyt hjem til familien på Vedbæk Strandvej.

Baronen er også en meget dygtig forretningsmand.

Baron Johan Wedell-Wedellsborg. (Arkivfoto) Foto: Asger Ladefoged Vis mere Baron Johan Wedell-Wedellsborg. (Arkivfoto) Foto: Asger Ladefoged

Ikke nok med, at han har fået banket firmaet, som han overtog efter sin far, Ebbe Wedell-Wedellsborg, op til en succesfuld forretning.

De seneste år han har også afleveret det ene imponerende årsregnskab efter det andet.

Det seneste årsregnskab fra koncernen Weco A/S viser, at han på to år har bogført et samlet overskud på næsten 1,2 mia. kroner.

Det skriver Finans.dk.

Johan Wedell-Wedellsborg og hans hustru, Rebecca Wedell-Wedellsborg, er hyppige gæster ved kongehusets fester. Her ses parret ved dåben af kronprinsparrets tvillinger i 2011. Til højre i billedet Caroline Fleming. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup Vis mere Johan Wedell-Wedellsborg og hans hustru, Rebecca Wedell-Wedellsborg, er hyppige gæster ved kongehusets fester. Her ses parret ved dåben af kronprinsparrets tvillinger i 2011. Til højre i billedet Caroline Fleming. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup

»Han er en succesfuld skibsreder og ven med kronprinsen. Han er en af dem, der holder store fester. Når han fejrer fødselsdage, så foregår det eksotiske steder, og så tager de bare et fly derned.«

Sådan sagde forfatteren Søren Jakobsen om Wedell-Wedellsborg for nogle år siden til B.T. i forbindelse med et portræt af baronen.

Søren Jakobsen har gennem flere år har beskæftiget sig med Danmarks rigeste og har også skrevet bøger om overklassen.

I forhold til det seneste årsregnskab er det dog ifølge Finans.dk ikke shippingaktiviteterne - Dannebrog Rederi og Weco Bulk - der giver de store gevinster.

(Arkivfoto) Foto: Asger Ladefoged Vis mere (Arkivfoto) Foto: Asger Ladefoged

Det gør derimod baronens investeringer i biotekselskabet ​Y-mabs Therapeutics, som han ejer 21 procent af.

Y-mabs Therapeutics udvikler immunterapi til behandling af børn med kræft.

Johan Wedell-Wedellsborg overtog i 2005 Weco-koncernen efter sin fars, Ebbe Wedell-Wedellsborg, død.

Faderen var kendt som en driftig - og af og til også lidt for risikovillig - forretningsmand, der satsede stort og ofte satte alt på et bræt.

Det gav ham store tab og var medvirkende til, at familien mistede sin andel i stormagasinet Magasin du Nord, da det omkring årtusindskiftet kom i økonomiske problemer.

Siden sønnens overtagelse er der blevet lagt en ny strategi for Weco-koncernen, og det har givet pote.

Egenkapitalen i koncernen har rundet 2 milliarder kroner, skriver Finans.dk.

I år betyder coronakrisen dog, at egenkapitalen ikke ventes at vokse i løbet af 2020. Derfor er forventningerne til det nuværende år noget mere forsigtige.