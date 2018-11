Danmarks Statistik opjusterer den økonomiske vækst de seneste år markant efter at have fundet regnefejl.

Danmarks Statisk opjusterer sin opgørelse over Danmarks økonomiske vækst i 2015-2017 markant efter at have fundet en fejl.

Med revisionen bliver der lagt mærkbare 0,7 procentpoint på den økonomiske vækst i 2015, der nu lyder på stærke 2,3 procent. Og for 2016 lyder Danmarks Statistiks opgørelse nu på en vækst på 2,4 procent mod tidligere opgjort 2,0 procent.

- Det mest markante bidrag til de opadgående revisioner i 2015 og 2016 er en opjustering af de faste bruttoinvesteringer, der hovedsageligt skyldes rettelsen af en fejl i opgørelsen af de offentligt ejede virksomheders bygge- og anlægsinvesteringer, skriver Danmarks Statistik.

Med de seneste opgørelser var Danmarks BNP på 2036 milliarder kroner i 2015, 2100 milliarder kroner i 2016 og 2178 milliarder kroner i 2017.

- Fremgangen i økonomien i 2015-2017 er således på niveau med det seneste opsving i midten af 00'erne. Den økonomiske fremgang kan også ses i beskæftigelsen, som i perioden 2015-2017 voksede med 128.400 personer, skriver Danmarks Statistik.

Hos Dansk Erhverv glæder man sig over tallene men noterer sig, at væksten ser ud til at have toppet.

- Dagens tal er naturligvis godt nyt, men de nye væksttal viser også, at opsvinget i dansk økonomi måske allerede toppede i 2016.

- Vi har hele tiden kunnet se, at udviklingen i beskæftigelsen indikerede, at der måske var mere fart på, end hvad BNP-tallet umiddelbart viste, skriver økonom hos Dansk Erhverv Jonas Meyer.

