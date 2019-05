Årets første tre måneder har budt på svag økonomisk vækst i Danmark, vurderer flere økonomer.

Danmarks økonomi voksede en smule i årets første tre måneder.

Danmarks bnp - der er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi - steg med 0,2 procent sammenlignet med kvartalet før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Væksten bliver betegnet som afdæmpet.

- Det er kombinationen af et stort fald i nettoeksporten og en svag udvikling i forbruget, offentligt og privat, der holder vækstraten nede, skriver Danmarks Statistik.

Flere økonomer betegner væksten som skuffende. Hos Arbejdernes Landsbank påpeger økonom Anders Christian Overvad, at Danmark halter efter andre lande.

Han peger på, at væksten var på 0,5 procent i EU i første kvartal. I USA var den på 0,8 procent.

- Årsagen til den lave vækst skal findes i et underliggende skuffende privatforbrug og en kraftig vækst i importen, skriver han i en kommentar.

Hos Danske Bank påpeger cheføkonom Las Olsen, at slutningen af 2018 var god. Derfor skal man ikke lægge for meget i tallene for første kvartal.

- Alt i alt ændrer tallene ikke ved billedet af en økonomi i fin fremgang, skriver han i en kommentar.

Han fremhæver, at der fortsat er fremgang i eksporten. Det samme gælder privatforbruget og investeringerne.

Der er dog usikkerhed om, hvor længe det varer ved. De seneste nøgletal for Tyskland og Sverige har vist svaghedstegn. Det kan ramme dansk økonomi, der er afhængig af eksport.

- Omvendt er der fortsat godt momentum i det meste af dansk økonomi. Vi forventer, at opsvinget fortsætter nogenlunde i samme tempo i de kommende kvartaler, skriver Las Olsen.

Et stort spørgsmål for verdensøkonomien er konsekvenserne af handelskrigen mellem USA og Kina.

De to lande har de seneste år stredes på handel og har lagt told på en stor del af de varer, de sælger til hinanden.

/ritzau/