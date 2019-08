Bnp-indikator, der giver bud på udviklingen i økonomien, viser fremgang på 0,8 procent i andet kvartal.

Danmarks økonomi ser ud til at være vokset i andet kvartal.

I hvert fald viser en indikator for udviklingen i Danmarks bnp en vækst på 0,8 procent i sammenlignet med kvartalet før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der understreger, at tallet er forbundet med usikkerhed. Bnp er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi.

- Fremgangen i bnp ses bredt i økonomien, hvor industri og transport bidrager særligt til den markante vækst, skriver Danmarks Statistik.

Hos Nykredit kalder cheføkonom Tore Stramer tallet en positiv overraskelse.

Han peger på, at Danmark indtil videre har undgået skrammer fra handelskrigen mellem USA og Kina.

- Det er naturligvis bemærkelsesværdigt, at særligt eksporten og industriproduktionen har vist fremgang på et tidspunkt med handelskrig og aftagende vækst på vores eksportmarkeder, skriver Tore Stramer i en kommentar.

For første halvdel af 2019 er Danmarks økonomi ifølge bnp-indikatoren vokset to procent.

/ritzau/