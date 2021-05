Danmarks bnp skrumpede 1,3 procent i årets første tre måneder. Det skyldes nedlukning af samfundet.

Danmarks økonomi skrumpede i årets første tre måneder, hvor store dele af samfundet var ramt af nedlukning.

Danmarks bnp - der er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi - faldt med 1,3 procent sammenlignet med kvartalet før. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Faldet skyldes primært nedlukningen i starten af året, som ramte blandt andet butikker, restauranter og barer. Det betød, at forbruget gik ned.

En foreløbig opgørelse tidligere i maj viste en tilbagegang på 1,5 procent i økonomien, men det er ser altså lidt bedre ud.

Selv om faldet i bnp i procent kan synes lille, er det tredjestørste fald i et kvartal siden finanskrisen. Det er kun overgået af første og andet kvartal sidste år, hvor økonomien skrumpede henholdsvis 1,4 og 6,6 procent.

/ritzau/