For andet år i træk får Danmarks en tiendeplads i World Economic Forums måling af den globale konkurrenceevne.

Ifølge det indflydelsesrige World Economic Forum (WEF) er Danmarks konkurrenceevne en af de ti bedste i verden i 2019.

Danmark fastholder således sin tiendeplads fra sidste år på WEF's måling af den globale konkurrenceevne.

Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse natten til onsdag.

Sverige er placeret en smule bedre på en ottendeplads, mens både Finland og Norge ligger lavere på listen.

Danmark placeres i top ti målt på parametre som økonomisk stabilitet, et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked samt adgang til veluddannet arbejdskraft.

- I rapporten er der generelt mange ting at glæde sig over set med danske briller, siger Karsten Frøhlich Hougaard, der er centerchef hos WEF's danske samarbejdspartner, Teknologisk Institut.

Han fremhæver, at Danmark - trods den gode placering - stadig har mulighed for at forbedre konkurrencedygtigheden yderligere.

- Skulle Danmark højere op på rangstigen, er det en gammel traver som administrative byrder, som for alvor skal adresseres, siger Karsten Frøhlich Hougaard.

- Også adgangen til at ansætte udenlandsk arbejdskraft trækker Danmark ned. Her ligger vi på en 105.-plads ud af de 141 økonomier, der er omfattet af rapporten.

Faldende investeringer i forskning og udvikling trækker ligeledes ned i den samlede bedømmelse.

- Endelig er det bemærkelsesværdigt, at forhold omkring organiseret kriminalitet (37.-plads) og terrorisme (63.-plads) også trækker ned, siger Karsten Frøhlich Hougaard.

Singapore, USA og Hongkong er ifølge WEF verdens mest konkurrencedygtige nationer. Singapore har i år overhalet USA i toppen af listen.

Og Tyskland, der sidste år lå nummer tre, er rykket fire pladser ned på en syvendeplads.

World Economic Forum har taget temperaturen på den globale konkurrenceevne siden 1979.

Årets opgørelse er baseret på omfattende registerdata samt 12.987 interview med virksomhedsledere og omfatter 99 procent af verdensøkonomien målt i bruttonationalprodukt.

/ritzau/