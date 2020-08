Bilforhandleren Ahlgren & Andersen er gået konkurs. Det fremgår i et konkursdekret fra Skifteretten.

Det skriver Finans.

'Ahlgren & Andersen – Danmarks billigste priser'. Sådan reklamerede bilforhandleren for stedet, hvor de billigste biler kunne købes. Nu er det slut.

Bilforhandleren var en del af moderselskabet Zero Bucks Invest Aps, der også er meldt konkurs. Alle koncernens selskaber er nu enten under konkursbehandling eller i gang med at blive lukket.

Det er slut med salget af billige biler for bilforhandleren Ahlgren & Andersen. Arkivfoto fra anden forhandler. Foto: Henning Bagger Vis mere Det er slut med salget af billige biler for bilforhandleren Ahlgren & Andersen. Arkivfoto fra anden forhandler. Foto: Henning Bagger

Ahlgren & Andersen havde afdelinger i Køge, Taastrup og Ringsted.

Manden bag bilforhandleren, Nicklas Ahlgren, er også gået personlig konkurs.

Kurator for konkursboet, Andreas Mylin, fortæller til erhvervsmediet, at alle koncernens godt 30 ansatte er afskediget, og at koncernen har betydelig gæld til udlejere, SKAT og kreditorer.

Ifølge kuratoren har Nicklas Ahlgren ikke helt rent mel i posen.

»Flere forhold påkalder sig opmærksomhed og er under undersøgelse,« fortæller Andreas Mylin til Finans.

En af indikatorerne på dette var et navneskift i de fleste af koncernens selskaber kort før konkursdekretet. Der er ikke kommet en forklaring på det fra selskabets ledelse.