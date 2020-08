I næsten 95 år har legetøjsforretningen Geppels Legetøj solgt dukker, biler og Lego til børn og barnlige sjæle. Men nu er det snart slut.

31. december i år drejer de nuværende ejere nøglen om i butikken i Nykøbing Sjælland.

Også butikken i Asnæs i Nordvestsjælland lukker, og online-forretningen er sat til salg.

Det skriver sn.dk.

Det er Lars Nybjerg, der sammen med sin hustru Karina Dyvekær har ejet forretningen siden 1993.

De afhænder forretningen for at få mere tid til andre ting og fordi de gerne vil tage »mere hensyn til os selv.«

Lars Nybjerg ærgrer sig dog over, at det ikke er lykkedes at sælge Geppels til den køber, der har vist interesse for at overtage forretningen. Her kunne man desværre ikke få finansieringen på plads.

»Det er da vemodigt at skulle lukke landets ældste legetøjsforretning, som den 1. april 2021 ville fylde 95 år,« siger Lars Nybjerg til sn.dk.

Både butikkerne og ikke mindst online-forretningen giver gode overskud.