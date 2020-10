Torsdag fejrer Conditori La Glace sit 150-års jubilæum. Familien Stagetorn Kolos offentliggør i den forbindelse, at de to døtre, 25-årige Maria og 22-årige Laura, vil stille sig i spidsen for familievirksomheden.

De overtager virksomheden efter deres mor, Marianne Stagetorn Kolos. Det skriver Berlingske.

Marianne Stagetorn Kolos købte selv konditoriet som 22-årig af sin mor, pigernes mormor, forsvarsadvokat Merethe Stagetorn, i 1989.

Moderen er da også lykkelig for, at to af hendes tre børn har besluttet, at deres fremtid skal stå i kagernes tegn.

Konditoriet La Glace kan torsdag fejre 150-års jubilæum. Foto: Søren Bidstrup

Det har været en tilbagevendende snak, for det har været vigtigt for Marianne Stagetorn Kolos at sikre, at det var lysten og evnerne, der fyldte, og ikke et forventningspres.

»Så jeg har sagt til dem, at jeg vil være så skuffet, hvis I ikke vil – men højst i tre dage. For det er jeres valg, og det allervigtigste for mig er, at I virkelig vil og ønsker det,« siger Marianne Stagetorn Kolos



Hun fortæller, at der både er talent, hårdt arbejde og flid i de to piger.

Både Maria Stagetorn Kolos og Laura Stagetorn Kolos har en handelsuddannelse fra henholdsvis Copenhagen Business Academy og Copenhagen Business School med sig.



I foråret 2021 begynder de begge i konditorlære for at opnå en større forståelse for håndværket.



La Glace blev grundlagt i 1870 midt i det gamle København og har gennem seks generationer været leverandør af deres konditor-håndværk.