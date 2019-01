Den danske kok Kenneth Toft-Hansen har onsdag vundet Bocuse d'Or.

Og Skandinavien dominerede konkurrencen. Således indtog Sverige andenpladsen, mens nordmændene kan fejre bronze.

Bocuse d'Or bliver holdt i Lyon i Frankrig, og det betragtes som det uofficielle verdensmesterskab for kokke.

Det er anden gang, Danmark vinder. Første gang var i 2011, hvor Rasmus Kofoed, der er køkkenchef og medejer af restauranten Geranium, vandt.

Kenneth Toft-Hansen i køkkenet under dette års Bocuse d'Or. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Vis mere Kenneth Toft-Hansen i køkkenet under dette års Bocuse d'Or. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Forud for årets mesterskab har Kenneth Toft-Hansen knoklet sammen med sit hold, der blandt andet består af assistent Christian Wellendorf, for at få alt til at gå op i en højere enhed.

Og Christian Wellendorf har ved konkurrencen også gjort et ekstra godt stykke arbejde. Således vinder han også prisen 'Best Commis Chef', for sit arbejde som kokkeassistent ved konkurrencen.

Kenneth Toft-Hansen havde ved mesterskabet valgt temaet "Flora Danica" til sine retter efter de klassiske opslagsværker om danske blomster og planter.

»Vi vil bruge nogle af de ting, der er langs de danske kyster. Hybenroser, enebær og vild timian er blandt ingredienserne.«

Hvad er Bocuse d'Or? Kokken Paul Bocuse har lagt navn til konkurrencen Bocuse d'Or, der også kendes som det uofficielle kokke-VM. Den danske kok Kenneth Toft-Hansen har onsdag vundet det uofficielle verdensmesterskab for kokke, Bocuse d'Or. Det er anden gang, at Danmark vinder konkurrencen. Danskeren fik sammen med assistent Christian Wellendorf bronze ved Bocuse d'Or Europe i juni sidste år. Det er de ti bedste ved europamesterskaberne, som går videre til hovedkonkurrencen. Her er et overblik over konkurrencen og dens historie: * Den franske mesterkok Paul Bocuse har lagt navn til Bocuse d'Or. * Bocuse d'Or blev første gang afviklet i 1983. * Konkurrencen holdes hvert andet år i Lyon i Frankrig. Her dyster 24 lande, der blandt andet har kvalificeret sig via den europæiske udgave af konkurrencen, Bocuse d'Or Europe. * Hvert deltagerland stiller med en dommer. * Deltagerne skal fremvise to serveringer for dommerne. I år skulle kokkene lave en grøntsagschartreuse med skaldyr samt en hovedret, der indeholder kød fra fransk kalvekam. * I 2011 vandt Rasmus Kofoed, som er køkkenchef og medejer af restauranten Geranium, Bocuse d'Or. * I 2012 vandt den danske kok Jeppe Foldager bronze ved Bocuse d'Or Europe. Året efter vandt han sølv ved mesterskaberne i Frankrig. Kilder: Bocusedor.dk og bocusedor-europe.com. /ritzau/

»Vi har prøvet at gå den florale vej. Og tingene må gerne se naturlige ud,« sagde køkkenchefen forud for konkurrencen.

Kenneth Toft-Hansen overtog driften af det historiske Svinkløv Badehotel tilbage i 2015.

Hotellet nedbrændte natten til 26. september 2016. Det var en defekt tørretumbler, der var skyld i branden.

Badehotellet forventes at genåbne i løbet af 2019.

Kenneth Toft-Hansen. Bocuse d'Or 2019. Foto: Alex MARTIN Vis mere Kenneth Toft-Hansen. Bocuse d'Or 2019. Foto: Alex MARTIN

