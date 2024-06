Efter et tilsyn har undersøgt kinesisk webbutik, mener det, at det muligvis overtræder EU-regler.

Danmark har sendt en sag om den kinesiske nethandelgigant Temu til Europa-Kommissionen og det irske DSA-tilsyn.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

En række europæiske forbrugerorganisationer - blandt andre Forbrugerrådet Tænk - har klaget over internetplatformen til myndighederne.

På baggrund af klagen har det danske tilsyn med EU-forordningen Digital Services Act (DSA) foretaget indledende undersøgelser af Temu.

Det fortæller Susanne Aamann, som er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, til Ritzau:

- Det danske tilsyn har foretaget en indledende vurdering af, om der kan være en overtrædelse af DSA, og det har vi vurderet, at det kan der muligvis være, og derfor sender vi sagen videre til de rigtige tilsynsmyndigheder.

Det er i dette tilfælde Europa-Kommissionen og det irske DSA-tilsyn. Det skyldes, at Temus europæiske hovedkvarter ligger i Irland.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver ikke konkret i pressemeddelelsen, hvilke af reglerne i DSA, som man mistænker, at Temu muligvis kan have brudt.

I stedet lyder det, at reglerne har til formål at sikre, at der kun sælges lovlige og sikre produkter til EU.

- Online markedspladser skal efter DSA opfylde nogle ganske særlige forpligtelser. Blandt andet stilles der nogle krav til, at man skal kunne spore de erhvervsdrivende, der sælger varer på tjenesten. Og det er sådan nogle betingelser i DSA, som vi har kigget ind i, siger Susanne Aamann.

3. juni skærpede EU de regler, som Temu skal leve op til, ved at udpege platformen som en "meget stor online platform" eller en VLOP.

Det anerkender platformen, at den er blevet. Det skriver Temu i et skriftligt svar til Ritzau.

- Herunder er Temu fuldt engageret i at overholde lovgivning og regler, som er beskrevet i DSA, for at sikre sikkerheden, gennemsigtigheden og beskyttelsen af vores brugere i EU, skriver den kinesiske platform.

Temu blev i første kvartal af 2024 den tredjemest populære webshop i Danmark ifølge en analyse fra Dansk Industri.

Platformen blev stiftet af den kinesiske milliardær Colin Huang i 2022. På Temu kan man købe produkter direkte fra producenterne.

