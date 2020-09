De europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelser bliver i 2024 afholdt i Danmark til glæde for minister.

Danmark bliver vært for konkurrencen Euroskills i 2024.

Det betyder, at blandt andet de bedste unge kokke, snedkere, frisører og mekanikere i Europa i 2024 lægger vejen forbi Danmark, hvor de skal kæmpe om medaljer.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Euroskills er de europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelser. Og i 2024 skal det altså afholdes i Danmark i MCH Messecenter Herning.

Det er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) svært tilfreds med, da konkurrencen kan bidrage til at få flere unge til vælge erhvervsskolerne.

- Euroskills er en fantastisk konkurrence i sig selv. Men den er også utrolig meget mere end det. Den kan give en masse inspiration til unge mennesker, i forhold til hvad det er, de her fag kan.

- Derfor er det, at vi får Euroskills til Danmark, noget jeg har svært ved at få armene ned over, siger hun.

Det danske værtskab er et led i strategien for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Pernille Rosenkrantz-Theil understreger, at der mangler faglært arbejdskraft i Danmark, og at der er mange job inden for de fag i fremtiden. Men Euroskills skal ikke klare opgaven med at få flere til at vælge håndværkerfag alene.

Derfor begynder regeringen forhandlinger med arbejdsmarkedets parter med det formål at sikre, at der er de lærepladser, der er behov for.

Den sikkerhed omkring uddannelsen skal være med til at få flere unge til at vælge erhvervsskolerne.

Mesterskaberne samler op mod 700 unge talenter fra mindst 30 nationer til konkurrence i 35 til 40 forskellige fag. Over de tre konkurrencedage ventes 80.000-100.000 tilskuere at dukke op ifølge ministeriet.

Euroskills blev sidst afholdt i Ungarns hovedstad, Budapest, i september 2018. Her var der 12 danske deltager, der tilsammen fik flere medaljer.

De næste europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelserne bliver afholdt i Graz i Østrig i januar 2021. Det er skubbet fra september i år på grund af coronasituationen.

