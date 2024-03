De danske virksomheders eksport til Rusland er faldet med 82 procent siden den russiske invasion af Ukraine.

De danske virksomheder er blandt de virksomheder i EU, der målt i procent har skåret kraftigst ned på eksporten til Rusland de seneste to år.

Det viser data fra Eurostat, der er EU's statistiske kontor.

Faldet i eksporten er blandt andet sket som følge af de omfattende sanktionspakker, der er kommet fra EU i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine for lige knap to år siden - den 24. februar 2022.

Mens de europæiske virksomheders eksport af varer til Rusland samlet set er faldet med 57 procent fra 2021 til 2023, er den danske eksport til landet faldet med knap 82 procent.

Kun Luxembourg, Malta og Finland har skåret procentvist mere i eksporten.

Ifølge vicedirektør og chef for global handel i Dansk Industri Peter Thagesen skyldes det blandt andet den måde, som de danske virksomheder har valgt at fortolke sanktionspakkerne mod den russiske økonomi på.

- De danske virksomheder har generelt været meget optagede af at efterleve de her sanktioner til punkt og prikke. Så har der været tvivl om, hvad de måtte, har de kørt med en stor sikkerhedsmargin.

- Derfor er de danske virksomheder nok generelt gået længere, end de fleste andre europæiske landes virksomheder har valgt at gøre, siger han.

Det er ifølge Peter Thagesen blandt andet luksusgoder, avanceret teknologi og reservedele til bil- og flyindustrien, som Rusland ikke længere kan importere fra europæiske lande.

- Det er ikke alle varer, der er omfattet af sanktioner. For eksempel medicin til kronisk syge patienter, medicinsk udstyr og almindelige forbrugsgoder, som den menige russer er afhængig af, må fortsat eksporteres til Rusland, siger han.

Data fra Eurostat viser desuden, at også importen af varer fra Rusland til lande i EU med et fald på knap 70 procent har taget et markant dyk.

I Danmark er importen af russiske varer i samme periode faldet med 83 procent.

Import og eksport af energi er dog ikke med i opgørelsen fra Eurostat.

- Tidligere har vi i EU og Danmark i høj grad importeret olie, gas og forskellige råvarematerialer som olie og træ fra Rusland.

- Alt det her er nu mere eller mindre omfattet af sanktioner. Derfor er den russiske import faldet til et meget lavt niveau. Min forudsigelse er, at importen kan falde til et nulpunkt i løbet af relativt kort tid, siger Peter Thagesen.

Selv om de danske virksomheder som følge af sanktionspakkerne har tabt penge på det russiske marked, er vicedirektøren positivt overrasket over de fleste danske virksomheders evne til at til at finde nye markeder.

Han efterlyser dog, at flere store økonomier som for eksempel Indien og Kina bakker op om sanktionerne mod Rusland.

/ritzau/