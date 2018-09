Der bliver indbetalt milliarder mere i skat, men alligevel gav Danmark et underskud i første halvår af 2018.

København. På trods af at flere er kommet i arbejde, og at statens indtægter fra moms og skat stiger, så måtte staten notere et lille underskud i de første seks måneder af 2018.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, der er offentliggjort mandag morgen.

- Det springer i øjnene, at på trods af højkonjunktur og stigende beskæftigelse, hvor vi ser skatteindtægterne stige, er overskuddet på den offentlige saldo barberet ned til et lille underskud, siger cheføkonom hos Nykredit Tore Stramer.

Første halvår bød på et underskud på omkring en milliard kroner mod et overskud sidste år på 12,5 milliarder kroner i første halvår.

Underskuddet er kommet, selv om indtægterne fra moms steg med 1,6 milliarder kroner til 53,6 millioner kroner i andet kvartal - perioden april til og med juni. I samme periode steg kildeskatten med 3,9 milliarder kroner til 111,9 milliarder kroner.

Udgifterne til kontanthjælp og dagpenge er samtidigt faldet.

- Politiske beslutninger i 2017 giver et ekstraordinært træk på de offentlige finanser. Det er blandt andet udbetaling af efterløn og en lettelse af skat på arbejde og pensionsindbetalinger, siger Tore Stramer.

Det har kostet omkring ti milliarder kroner i første halvår. Dertil kommer, at beskatning af investeringer er mindsket, da finansmarkederne har været pressede.

I 2019 kommer endnu en ekstraordinær udgift på omkring ni milliarder, når der skal betales boligskat tilbage.

Samlet set er billedet dog pænt. Danmarks gæld er lav, og økonomien boomer. Netop det sidste gør ifølge Tore Stramer, at politikerne bør være tilbageholdende med at bruge statens overskud til at sende penge til danskerne.

- Det underliggende overskud bør stige de kommende år, og der er et stort råderum.

- Finanspolitikken er på grænsen til det tilrådelige. Vi har en højkonjunktur og en tiltagende risiko for overophedning. Der er ikke plads til, at man lemper mere.

- Så man kan godt blive bekymret over, at vi har et valg i 2019. For der er der en tendens til, at politikerne bliver lidt mere rundhåndede, siger Tore Stramer.

/ritzau/