EU-Domstolen mener, at EU-regler for cabotagekørsel er uklare. Derfor har Danmark ikke gjort noget forkert.

Luxembourg. Danmark bliver frifundet for brud på EU's regler for udenlandske chaufførers kørsel med fragt på danske veje.

Sådan lyder den endelige afgørelse torsdag fra EU-Domstolen.

EU-Domstolen mener, at EU's regler for såkaldt cabotagekørsel er uklare. Og derfor har Danmark lov til at fortolke dem på sin måde, mener domstolen.

Det er EU-Kommissionen, der har anklaget Danmark for at bryde reglerne.

I forbindelse med en international transport må udenlandske chauffører ifølge EU-reglerne have tre cabotagekørsler i et andet medlemsland inden for en uge.

Det er der enighed om.

Men EU-Kommissionen mener, at de udenlandske chauffører både kan losse af flere steder og læsse på flere steder på samme tur.

Og det tillader Danmark ikke.

Ifølge de danske regler må de udenlandske chauffører godt have enten flere lossesteder og ét læssested eller flere læssesteder og ét lossested på samme tur.

Men ikke flere af begge dele.

Og den fortolkning er i orden, lyder det torsdag fra EU-Domstolen.

/ritzau/