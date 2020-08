Coop vil ombygge 13 af sine 350 Fakta-butikker under et nyt navn - Coop 365 - med et nyt format og flere varer i butikkerne.

Det skriver erhvervsmediet Finans.dk. Der er tale om et nyt discountkoncept, som på sigt kan bane vejen for en helt ny kæde.

De nye butikker kommer til at sprede sig ud over hele landet.

Der vil være tre i Odense, en i Viby ved Aarhus, Frederikshavn, Aalborg, Vejle, Solrød, Frederiksberg, København, Vordingborg, Tølløse og København N.

