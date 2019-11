Slagteriselskab går nye veje for at hjælpe landmænd med finansiering af nye stalde til 1,2 millioner grise.

Slagteriselskabet Danish Crown afsætter nu 200 millioner kroner, som andelshavere kan låne til byggeri af nye svinestalde.

- Det er en kendsgerning, at flere af vores ejere gerne vil bygge, men har svært ved at skaffe den nødvendige finansiering, siger Nicolaj Nørgaard, direktør for Ejerservice i Danish Crown, i en pressemeddelelse.

Svineproducenterne kan låne 650 kroner for hver stiplads, de etablerer.

Lånet forrentes med fire procent og skal tilbagebetales over to eller tre år via restbetalingen.

Hvis alle de afsatte midler kommer ud og arbejder, vil der blive bygget nye stalde til en årlig produktion af 1,2 millioner slagtegrise.

Antallet af slagtesvin herhjemme har de senere år været faldende. Det betyder mindre at lave for medarbejderne på Danish Crowns danske slagterier.

Samtidig har mange landmænd haft svært ved at låne penge til at etablere nye stalde.

- Det er en helt ny model for finansiering, som i mine øjne særligt vil være attraktiv for dygtige landmænd, der allerede har bevist, at de kan drive deres produktion effektivt, men endnu ikke har fået oparbejdet tilstrækkelig kapital til selv at kunne løfte byggeriet af en ny stald, siger Nicolaj Nørgaard.

/ritzau/