15. marts indstiller Danish Crown kvoter for ejere. Men der holdes fortsat igen med optagelse af leverandører.

I efteråret betød et udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland, at der pludselig skulle slagtes markant flere grise hos Danish Crown i Danmark.

Mængderne blev dog så store, at den andelsejede slagterikoncern måtte indføre venteliste for nye andelsejere og kvoter for andelsejernes leverancer, så servicen af andelsejerne kunne opretholdes.

Nu er situationen stilnet så meget af, at Danish Crown igen har en kapacitet, der kan matche den løbende tilmelding af grise til slagtning.

Det betyder også, at kvoterne for andelsejernes leverancer afskaffes med virkning fra 15. marts. Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

- Alle led i kæden fra de chauffører, der henter grisene, over de ansatte på slagterierne til dem, der står for planlægning, salg og logistik, har leveret en helt fantastisk indsats de seneste måneder.

- Derfor er vi kommet godt igennem en udfordrende periode, siger Erik Bredholt, bestyrelsesformand i Danish Crown, i pressemeddelelsen.

I perioden fra 1. oktober til 31. januar har Danish Crowns ejere leveret 11 procent flere grise til slagtning end i den samme periode et år tidligere.

Lige efter jul havde Danish Crowns ejere over 300.000 slagteklare grise gående i staldene. Det svarer til mere end en uges slagtning.

Men mængden af udsatte grise er nu reduceret betragteligt, og Danish Crown har blandt andet takket være en række nye medarbejdere fået en kapacitet, der giver mulighed for at udfase kvoterne.

- En stigning på 11 procent er meget, når det kommer til afhentning, slagtning og salg. Det bekræfter mig i, at vi tog den rigtige beslutning, da vi i sin tid indførte kvoterne og lavede en venteliste for nye andelsejere.

- Det har været med til at sikre, at vores service til ejerne har været opretholdt på et højt niveau, siger Erik Bredholt.

Ved udgangen af denne uge forventer Danish Crown at have skåret så meget ned i antallet af udsatte grise, at der vil være omkring 60.000 tilbage.

Når de udsatte grise er væk, vil Danish Crowns bestyrelse løbende vurdere muligheden for at påbegynde optagelse af nye leverandører fra ventelisten. Det vil ske under hensyntagen til kapaciteten på slagterierne.

- Vi har hele tiden understreget, at vi gerne vil have flere grise til Danish Crown, og jeg ser frem at byde nye leverandører velkommen i virksomheden, for det er alt andet lige en meget positiv udvikling, siger Erik Bredholt.

